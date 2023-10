"Temptation Island V.I.P."-Emma fühlte Umuts Unzufriedenheit

Hier lag wohl einiges im Argen. Umut Tekin (26) und Jana-Maria Herz (31) lernten sich bei "Bachelor in Paradies" kennen und lieben. Nun wollen die beiden ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. testen. Doch schon zu Beginn baut vor allem Umut eine Bindung zu der Verführerin Emma auf. Zwischen ihnen scheint es richtig zu knistern – denn Emma konnte direkt Unstimmigkeiten in seiner Beziehung wahrnehmen, verrät sie Promiflash.

Promiflash hakt bei Emma nach, ob sie während ihrer Zeit mit Umut in der "Temptation Island"-Villa auch an dessen Freundin Jana-Maria dachte. "Natürlich habe ich auch an Jana-Maria gedacht, während ich Zeit mit Umut verbracht habe. Allerdings habe ich auch früh die Unzufriedenheit in deren Beziehung gespürt", erklärt die Blondine. Das habe sie bei dem Lockenkopf zwischen den Zeilen lesen können.

Offenbar fühlte sich Emma direkt zu Umut hingezogen, denn die beiden scheinen auf Augenhöhe zu sein. "Ich habe das Gefühl, dass er genau dieselbe Sprache spricht wie ich", findet die 26-Jährige. An dem einstigen Bachelorette-Teilnehmer reize sie vor allem sein "starker Charakter" und seine "warme Ausstrahlung". Und da schien auch Umut ganz ihrer Meinung zu sein, denn in der Show stellte er schnell fest, dass er mit ihr am besten "vibe".

Anzeige

RTL / René Lohse Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

Anzeige

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de