Gegen Kris & Co.: Caitlyn Jenner plant Enthüllungsgeschichte

Das könnte Ärger geben! Caitlyn Jenner (73) hatte sich vor acht Jahren als Transgender geoutet. Doch seit ihrer Transition hat die TV-Bekanntheit nur noch wenig Kontakt zu ihrer Ex-Frau Kris Jenner (67). Angeblich könne sie die Veränderung durch Caitlyns Lebensentscheidung nicht verarbeiten – die beiden sprechen mittlerweile wohl nur noch über ihr Management miteinander. Doch auch der Rest des Kardashian-Jenner-Clans soll nichts mehr von Caitlyn wissen wollen – deswegen plane diese jetzt einen Rachefeldzug!

Das behauptet nun zumindest ein Insider. Die 73-Jährige soll eine brisante Enthüllungsgeschichte veröffentlichen wollen, da Kim (42), Kendall (27) und Co. sie in den vergangenen Jahren angeblich verstoßen haben. "Caitlyn denkt, dass sie nichts zu verlieren hat, also wird sie die ganze Wahrheit schreiben und dafür sorgen, dass es ihnen leidtut, dass sie sie gemieden haben", erklärt die Quelle gegenüber National Enquirer.

Auch scheint der Informant bereits zu wissen, um was es sich bei Caitlyns Enthüllungen handeln soll: "Sie sagt, dass sie genau aufdecken wird, was Kim und Kris getan haben, um berühmt zu werden – einschließlich der Insiderinformationen über das berüchtigte Sexvideo von Ray J (42)." Aber auch über "die Wahrheit über Khloé (39) und ihren Baby-Daddy Tristan Thompson (32)" wolle sie auspacken, ebenso wie über die Gründe, "warum Rob (36) untergetaucht ist".

Getty Images Caitlyn und Kris Jenner 2016

Getty Images Caitlyn Jenner, TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Caitlyn Jenner

