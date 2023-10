Wegen Taylor-Swift-Romanze? Travis Kelce kauft neues Haus

Travis Kelces (34) Leben ist im Moment so richtig turbulent! Der US-amerikanische Footballspieler sieht sich gerade mit zahlreichen Schlagzeilen konfrontiert. Der Grund: Der Sportler und der Superstar Taylor Swift (33) sollen sich daten. Unter anderem flanierten die beiden bereits Hand in Hand durch New York City. Natürlich haben zahlreiche Fans, Paparazzi und Co. deshalb gerade ein hohes Interesse an dem Hottie. Kauft sich Travis darum jetzt etwa sogar ein neues Haus?

Laut einem Bericht von Page Six habe der Footballer bereits den Kaufvertrag für eine neue Bleibe in Kansas City unterzeichnet. Dabei ist besonders auffällig, dass er sich dieses Mal im Gegensatz zu seinen vorherigen Immobilien für erhöhte Sicherheitsvorkehrungen entschieden habe. Das Anwesen befinde sich nämlich in einer bewachten Wohnanlage und biete damit sowohl für Travis als auch für seine Gäste mehr Privatsphäre.

Neben der exklusiven Lage darf sich Travis aber wohl auch über eine luxuriöse Ausstattung freuen! Seine neue Villa verfüge nämlich unter anderem über einen eigenen Wasserfall, einen Swimmingpool und einen Minigolfplatz. Dafür soll er angeblich aber auch einen stolzen Preis von umgerechnet rund 5,6 Millionen Euro gezahlt haben.

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

