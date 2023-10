Cora Schumacher vemutet, dass ihr Ex Ralf neu vergeben ist!

Cora Schumacher (46) stellt eine interessante These über ihren Ex auf! 14 Jahre lang war sie mit Ralf Schumacher (48) verheiratet gewesen. Die beiden Rennfahrer haben einen gemeinsamen Sohn namens David (21). Auch acht Jahre nach der Trennung verstehen sich die ehemaligen Turteltauben gut – so gut, dass sogar über eine Liebes-Reunion gemunkelt wurde! Doch das scheint vom Tisch zu sein: Cora vermutet, dass Ralf eine neue Partnerin hat!

Mit RTL spricht sie über ihren Ex-Mann – und wirft ein Gerücht in den Raum! "Ich glaube, ich habe das jetzt nur irgendwie gesehen, dass er wieder einen Ring am Finger trägt. Ich glaube, er hat da irgendwie vielleicht eine neue Beziehung", vermutet das Model. Bei seinen letzten Auftritten trug der Bruder von Michael Schumacher (54) ein auffälliges Schmuckstück am rechten Ringfinger. Ob Cora da auf der richtigen Spur ist?

Ihr würde die neue Liebe ihres langjährigen Partners auf jeden Fall nichts ausmachen, wie sie klarstellt: "Wir sind schon seit acht Jahren geschieden. Er hat ein neues Leben. Ich habe ein neues Leben." Wenn Ralf wieder vergeben sei, wäre das sogar ein "befreiendes Gefühl" für Cora – sie wünsche ihm jedenfalls nur das Beste.

Getty Images Ralf und Cora Schumacher im Dezember 2007

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher im Oktober 2023

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, März 2022

