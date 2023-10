"Du alte Schachtel": Cathy Hummels' Sohn findet sie uralt!

Mit dieser Aussage brachte Ludwig seine Mama Cathy Hummels (35) garantiert auch ein bisschen zum Schmunzeln! Die deutsche Moderatorin und ihr Ex-Mann Mats Hummels (34) durften vor rund fünf Jahren ihren ersten Nachwuchs in den Armen halten: Ihr Sohnemann Ludwig (5) erblickte Anfang 2018 das Licht der Welt. Seither ist der Kleine der ganze Stolz des Ex-Paares. Doch ab und zu überrascht Hummels-Junior seine Eltern auch mit frechen Sprüchen: Ludwig findet seine Mama Cathy ganz schön alt – und das lässt er sie offenbar auch spüren!

Wie Quotenmeter jetzt berichtet, ist Cathy ein Teil der ZDF-Dokumentation "Forever Young". Die Sendung befasst sich mit dem Thema Altern – und passend dazu packt die Influencerin eine lustige Anekdote aus ihrem Privatleben aus. "Ich bin jetzt 35. Für meinen Sohn bin ich uralt", berichtet sie und zitiert ihren kleinen Schatz zudem: "Er hat auch schon zu mir gesagt: 'Mama, du alte Schachtel.'"

Für Cathy ist die Doku "Forever Young" in naher Zukunft aber nicht das einzige TV-Projekt – sie wird schon bald bei einer weiteren Sendung mit von der Partie sein! Am 26. November wird eine neue Folge des beliebten Formats Das Traumschiff ausgestrahlt. In dieser neuen Episode spielt auch Cathy eine Rolle.

Getty Images Cathy Hummels im September 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig auf der Wiesn, Oktober 2023

ZDF / Dirk Bartling Cathy Hummels beim "Traumschiff"

