So süß schwärmt Kourtney Kardashian von Travis' neuer Musik!

Sie lässt ihren Gefühlen freien Lauf! Kourtney Kardashian (44) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein: Seit drei Jahren ist der Keeping up with the Kardashians-Star mit Travis Barker (47) zusammen. Im Jahr 2022 feierten die Turteltauben ihre Traumhochzeit in Italien. Im Juni dieses Jahres verkündeten die Unternehmerin und der Musiker dann, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun beweist Kourtney einmal mehr, wie sehr sie in Travis verliebt ist!

Auf Instagram postete der Blink-182-Schlagzeuger eine Reihe von Videos, die ihn bei den Aufnahmen für ein neues Album zeigen. Ein Kommentar seiner Frau lässt nicht lange auf sich warten: "Ich bin besessen von dir und dem neuen Album", kommentiert sie die Clips. Besonders zwei der Aufnahmen scheinen es der "Lemme"-Gründerin angetan zu haben: "Die letzten zwei Slides", schreibt sie außerdem und fügt eine Reihe von Feuer-Emojis hinzu.

Erst kürzlich wurde das verliebte Paar gesehen, wie es nach einem Date ein Restaurant verließ. Dabei fiel nicht nur Kourtneys breites Grinsen, sondern besonders auch ihr Babybauch ins Auge. Diesen setzte sie in einem weißen langen Kleid gekonnt in Szene. Der Kugel nach zu urteilen schien es, als müssten Travis und seine Frau nicht mehr lange warten, bis sie endlich ihren gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen dürfen.

Getty Images Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit, und Travis Barker, Musiker

