Ohne Meghan: Prinz Harry genießt Formel-1-Rennen in Texas

So haben ihn Fans lange nicht mehr gesehen! Bei Prinz Harry (39) und seiner Frau Herzogin Meghan (42) soll es seit einiger Zeit kriseln. Böse Zungen hatten jüngst behauptet, dass das Paar zu unterschiedliche Lebensstile habe und auch die Kindererziehung immer wieder ein Streitpunkt sei. Nun scheint der Sohn von König Charles III. (74) mal wieder etwas die Ruhe zu genießen: Harry besuchte am Wochenende allein ein Formel-1-Rennen!

Beim Großen Preis der USA durften sich die Rennfahrer über royalen Besuch in der Boxengasse freuen: Der 39-Jährige stattete nämlich einigen Formel-1-Teams einen Besuch ab. Ziemlich ausgelassen und bester Laune schäkerte der Herzog von Sussex unter anderem mit Mercedes-GP-Geschäftsführer Toto Wolff (51) herum – und lachte herzlich an der Seite von Christian Horner (49), dem Teamchef des Red-Bull-Formel-1-Teams. Von Meghan war an diesem Tag weit und breit keine Spur.

Nutzte Harry den Tag beim Rennen, um einmal den Kopf freizubekommen? Immerhin soll zwischen ihm und der ehemaligen Suits-Darstellerin auch noch ein anderes Thema für dicke Luft sorgen: eine mögliche Bleibe in London. "Es gibt eine Kluft zwischen den beiden in dieser Frage, aber sie werden bald anfangen, nach einer eigenen Immobilie in der Nähe von London zu suchen, und Harry ist dabei sehr führend", hatte vor Kurzem ein Insider gegenüber The Mirror verraten.

Getty Images Prinz Harry mit Toto Wolff

Getty Images Prinz Harry mit Christian Horner

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Düsseldorf

