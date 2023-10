Ägyptische Liebesgrüße: Jasmin Herren und Lover (23) turteln

Sie zeigen ihre Liebe! Jasmin Herren (44) sorgte zuletzt vor allem durch ihr Liebesleben für ordentlich Schlagzeilen. Die Sängerin machte nämlich vor einiger Zeit ihre neue Beziehung zu Philipp Bender offiziell – und der Altersunterschied von 21 Jahren stößt einigen ihrer Fans dabei übel auf. Dennoch lässt sich das frisch verliebte Paar sein Liebesglück nicht vermiesen. Nun postet Jasmin ein süßes Pärchenfoto aus dem gemeinsamen Liebesurlaub!

Auf Instagram teilt die Musikerin nun einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Angebeteten aus Ägypten. Auf dem Pärchen-Pic sitzen die Turteltauben in einem riesigen hölzernen Herz. Dabei hat der Schlagersänger seine Herzensdame auf dem Schoß. Im Hintergrund sind zudem das Meer und der strahlend blaue Himmel zu erkennen. Dazu schreibt sie: "Schöne Grüße aus unserem ersten gemeinsamen Urlaub in Hurghada. Es ist wunderschön hier."

Während die beiden so sorglos für ihr Urlaubsfoto posieren, gibt es dennoch auch Dinge, über die sich Jasmin in der Beziehung Gedanken macht, wie sie im Interview mit RTL-Vipstagram verrät: Sie wisse, dass sie in einem Risiko lebe, verlassen zu werden, wenn der 23-Jährige sich eines Tages doch Kinder wünschen sollte. Das könne sie jedoch nicht ändern: "Dann habe ich halt Pech."

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Musikerin

Instagram / philippbenderofficial Philipp Bender, Musiker

Instagram / jasminherren78 Philipp Bender und Jasmin Herren, Musiker

Wie gefällt euch das Pärchenfoto von Jasmin und Philipp? 173 Stimmen 74 Ich finde es total süß! 99 Ich finde das ein bisschen übertrieben...



