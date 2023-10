Fürst Albert II. reist ohne seine Frau Charlène in die USA

Fürst Albert II. von Monaco (65) macht mal wieder einen Solo-Ausflug! In den vergangenen Monaten sorgten der Royal und seine Frau Fürstin Charlène (45) immer wieder für Aufsehen: Angeblich soll ihre Ehe ein jähes Ende gefunden haben. Die einstige Profi-Schwimmerin soll mittlerweile sogar in die Schweiz gezogen sein. Nun ging es für Albert in die USA – und zwar ohne seine Charlène!

Das zeigen die aktuellen Bilder, die Mail Online vorliegen. Vor wenigen Tagen besuchte der 65-Jährige einen Park in Philadelphia, um einen Baum zu pflanzen, nachdem seine Stiftung einer Umweltorganisation in Pennsylvania einen Zuschuss zukommen ließ. Zudem wird vermutet, dass die Reise des monegassischen Royals noch weitergeht: Angeblich soll Albert seinen Sohn Alexandre Grimaldi-Coste (20) in New York besuchen.

Seine Frau Charlène hingegen begleitete ihren Liebsten nicht, Medienberichten zufolge ließ sie sich auch schon seit einem Monat nicht mehr in Monaco blicken. Dennoch beteuerte die 45-Jährige, dass sie und Albert nicht in einer Krise stecken. "Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung", stellte Charlène gegenüber dem südafrikanischen Sender News24 klar. Dass ständig Gerüchte die Runde machen, finde sie "zermürbend und anstrengend".

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco beim F1 Grand Prix 2023

Instagram / nicole.coste Alexandre Grimaldi-Coste und sein Vater Fürst Albert

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco, 2011

