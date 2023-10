Can Kaplan cancelt nach "Fame Fighting"-PK seinen Boxkampf!

Can Kaplan lässt sich das nicht bieten. Am kommenden Samstag findet das erste "Fame Fighting" statt, bei dem der Verlobte von Walentina Doronina (23) gegen Gigi Birofio (24) antreten soll. Doch bevor der Wettkampf überhaupt startet, liefern sich die beiden Kontrahenten im Netz viele Beleidigungen. Auf der heutigen Pressekonferenz spitzte es sich dermaßen zu, sodass die Blondine der Veranstaltung verwiesen wurde. Ihr Freund lässt sich so einen Umgang nicht bieten und zieht einen Schlussstrich: Can blast den Kampf ab!

In ihrer Instagram-Story machte die 23-Jährige ihrem Ärger Luft und schilderte folgendes Szenario: "Es war keine neutrale Moderation von der Moderatorin." Laut Walentina wurden sie und ihr Liebster beleidigt und bedroht. "Das ist für mich keine neutrale Veranstaltung", betont die Reality-TV-Darstellerin und lässt danach die Bombe platzen: "Noch mal für alle, die es nicht verstanden haben oder denken, wir bluffen: Der Kampf ist zu 10.000 Prozent von Cans Seite abgesagt!"

Bereits im direkten Anschluss an die Pressekonferenz hatten Walentina und Can damit gedroht, das Ganze zu canceln. "Ich bin sprachlos. Was ist das für eine Veranstaltung? Wir sagen das Ganze jetzt ab", verriet sie nur einige Stunden vorher in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr Freund Can Kaplan

Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Persönlichkeiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de