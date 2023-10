Doch keine Krise? Gemma Collins teilt süße Bilder mit Rami

Gemma Collins (42) schwebt weiterhin auf Wolke sieben! Nach ihrer ersten Trennung hatte die Britin vor zwei Jahren überraschend verkündet, dass sie wieder mit ihrem Ex-Freund Rami Hawash zusammen ist. Seitdem schien es für das Paar richtig gut zu laufen – sogar Hochzeitspläne haben die beiden. Seit einigen Wochen wird jedoch spekuliert, dass die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin und ihr Liebster mal wieder in einer Krise stecken – doch Gemma scheint jetzt den Spekulationen zu trotzen!

Auf ihren Instagram-Account teilt die 42-Jährige jetzt einige Schnappschüsse von einem gemütlichen Abend mit ihrem Liebsten: Hand in Hand liegen die beiden auf dem Sofa, während sie womöglich einen schönen Film schauen. Einen Tag später genießen Gemma und Rammi zudem ein leckeres Dinner, wie ebenfalls aus einer ihrer Stories hervorgeht. Na, wenn das mal nicht Beweis genug ist, dass zwischen den beiden alles in bester Ordnung ist!

Wann die beiden heiraten werden, ist nicht bekannt – dennoch hat Gemma schon so einige Vorstellungen. "Ich denke, es wird eine private Angelegenheit sein. Wir werden einfach irgendwo hingehen und es privat tun. Mein Leben steht so sehr im Rampenlicht, ich denke, ich möchte einen etwas ruhigeren Tag haben. Ich möchte an meinem Hochzeitstag keine Show abziehen", verriet die TV-Bekanntheit bereits im vergangenen Jahr gegenüber New Magazine.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und ihr Verlobter Rami im Oktober 2023

Instagram / gemmacollins Gemma Collins' Verlobter Rami

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, Influencerin

