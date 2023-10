"Fame Fighting" gecancelt? Can Kaplan meldet sich erstmals

Wird der Kampf stattfinden oder nicht? Am kommenden Samstag findet das "Fame Fighting" statt, bei dem Can Kaplan eigentlich gegen seinen Rivalen Luigi Birofio (24) antreten soll. Doch bevor der Wettkampf überhaupt startet, sorgte der Verlobte von Walentina Doronina (23) für mächtig Aufsehen: Kurz nachdem es zwischen Gigi und Can bei der offiziellen Pressekonferenz eskaliert war, sagte der Unternehmer den Kampf ab. Nun meldet sich Can erstmals nach dem Vorfall zu Wort.

Auf seinem Instagram-Account teilt der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer ein Statement. "Gewisse Sachen sind im Hintergrund passiert und auch öffentlich, die ich nicht akzeptieren kann. Mann muss auf seine Werte hören und nach diesen handeln. Ansonsten wird es schwierig, bei so einem emotionalen Thema richtig zu handeln", so Can. In den kommenden Tagen soll eine weitere Stellungnahme folgen. Ob der Kampf dennoch stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Im schlimmsten Fall wird Can dem Veranstalter eine Vertragsstrafe zahlen müssen.

"Noch mal für alle, die es nicht verstanden haben oder denken, wir bluffen: Der Kampf ist zu 10.000 Prozent von Cans Seite abgesagt!", wetterte Walentina via Instagram, nachdem sie mit ihrem Liebsten die Pressekonferenz verlassen hatte. Laut der einstigen Promi Big Brother-Kandidatin wurden sie und Can beleidigt und bedroht.

Can Kaplan und Walentina Doronina

Can Kaplan im "Sommerhaus der Stars"

Walentina Doronina und ihr Freund Can Kaplan

