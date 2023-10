Kristen Bell und Dax Shepards Babyartikel-Firma ist bankrott

Ein großer Rückschlag für Kristen Bell (43) und Dax Shepard (48). Das Ehepaar ist schon seit vielen Jahren erfolgreich in Hollywood. 2019 haben die Eltern von zwei Kindern auch ein gemeinsames Business gegründet: In ihrer Firma Hello Bello vertreiben sie hochwertige Windeln und weitere Artikel für Babys. Doch das Geschäft lief zuletzt offenbar nicht besonders gut: Kristen und Dax' Firma muss Insolvenz anmelden!

Laut Fortune wurde kürzlich ein Insolvenzantrag für Hello Bello gestellt. Der Grund dafür seien zu hohe Versand- und Produktionskosten, gegen die die Firma nicht angekommen sei. Deshalb soll Kristen und Dax' Business verkauft werden. In einer Presseerklärung heißt es, ein Verkauf sei "der beste Weg, um sicherzustellen, dass Hello Bello weiterhin Familien die hochwertigsten und umweltfreundlichsten Produkte zu erschwinglichen Preisen anbieten kann." Die beiden Gründer äußerten sich dazu bisher aber noch nicht.

Laut Daily Mail habe es Versuche gegeben, gegen die sich anbahnende Insolvenz anzukämpfen. So sei im US-Staat Texas extra eine eigene Produktionsstätte für Windeln für Hello Bello gebaut worden. Doch auch dies habe dem Geschäft nicht geholfen.

Getty Images Kristen Bell und Dax Shepard im Januar 2017 in Beverly Hills

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Independent Spirit Awards 2015

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell

