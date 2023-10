Lebenstraum: Matthew Perry wünschte sich eine Familie!

Er hatte einen großen Wunsch. Mit der Rolle des sympathischen Spaßvogels Chandler Bing in der Serie Friends spielte sich Matthew Perry (✝54) in die Herzen unzähliger Fans. Doch während Chandler sein ganz persönliches Happy End bekam, sollte das seinem Darsteller leider nicht vergönnt sein: Trotz einiger Affären hat er sein privates Glück nicht gefunden. Umso erschütternder ist der jetzt bekannt gewordene große Traum des kürzlich verstorbenen Schauspielers: Matthew soll sich sehnlichst eine eigene Familie gewünscht haben!

Das verrät eine ihm nahestehende Quelle nun gegenüber Daily Mail: "Matthew hat immer davon geträumt, die perfekte Familie zu haben. Er wollte eine Frau und zumindest ein paar Kinder." Besonders in der letzten Zeit sei die Vorstellung einer Familie in seinen Gedanken wohl sehr präsent gewesen. "Alles, was Matt jemals wollte, war glücklich zu sein. Aber er hat immer an den falschen Orten nach Liebe und Glück gesucht", erklärt der Informant.

Einen Hinweis darauf gibt der Serienstar in seinen Memorien "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" in denen er sich auch an seine Beziehung mit der Schauspielerin Lizzy Caplan (41) zurückerinnert. "Ich denke oft, wenn ich [sie] gefragt hätte, ob sie mich heiraten will, hätten wir jetzt zwei Kinder und ein Haus. Stattdessen bin ich ein Trottel, der mit dreiundfünfzig allein in seinem Haus sitzt", schreibt Matthew dort.

