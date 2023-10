Planen Kanye West und Bianca Censori etwa schon Nachwuchs?

Bereiten Kanye West (46) und Bianca Censori sich auf den nächsten Schritt vor? Monatelang war es nur ein Gerücht gewesen, dass der Rapper und die Designerin sogar schon verheiratet sind. Anfang Oktober wurde die Eheschließung der beiden dann aber offiziell: Sie sollen mit einer vertraulichen Hochzeitslizenz verheiratet worden sein. Und nun könnten Kanye und Bianca bereits an der Familienplanung arbeiten.

Zumindest scheint das in ihren Karten zu stehen. Zuletzt war es still um das Ehepaar geworden, doch das hat wohl seinen Grund. Die Astrologin Inbaal Honigman legt die Tarotkarten für Kanye und Bianca und erklärt gegenüber The Mirror: "Das Schweigen von Kanye und Bianca ist kein Zeichen, dass Dinge zu erwarten sind. Eine Karte namens Ritter der Scheiben, die für die Ruhephase des Paares gezogen wurde, zeigt uns, dass die beiden damit beschäftigt sind, Pläne zu schmieden." Ob das bedeutet, dass sie mit der Babyplanung beschäftigt sind? Zumindest sieht Inbaal, dass Kanye und seine Bianca in Zukunft "aus dem Ausland adoptieren" könnten.

Eine, der das gar nicht gefallen dürfte, ist Kanyes Ex Kim Kardashian (43). Sie soll nämlich schon über die Heirat ihre Verflossenen wütend gewesen sein. "Kim ist sicher verärgert über die Enthüllung, dass Kanye mit seiner neuen Frau verheiratet ist, aber die Gründe sind keineswegs romantisch", erklärt Inbaal. Vielmehr störe Kim sich an der "Unehrlichkeit".

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

Getty Images US-Rapper Kanye West während eines Events

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

