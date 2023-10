Amira-Ersatz: Olli Pochers Podcast jetzt mit Ex-Frau Sandy!

Oliver Pocher (45) holt sich eine andere Dame an seine Seite. Zusammen mit seiner Noch-Ehefrau Amira (31) war sein Podcast "Die Pochers!" überaus erfolgreich gewesen. Doch nach der Trennung und einigen Gerüchten um Amira beendete der Komiker die Zusammenarbeit schließlich wütend. Der Podcast geht aber weiter! "Zurück zur Ex...", kündigt er auf Instagram das neue Format "Die Pochers – Frisch recycelt" mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) an.

