Das war Matthew Perrys letzter Wunsch vor plötzlichem Tod

Matthew Perry (✝54) hatte große Hoffnung. Am vergangenen Samstag ist der Schauspieler plötzlich im Alter von 54 Jahren gestorben. Seine Fans werden ihn wohl auf ewig in seiner Paraderolle des Chandler Bing in ihrem Herzen tragen. Dabei hatte der einstige Serienstar zu Lebzeiten in einem Interview klargemacht, viel mehr in seinem Leben geleistet zu haben. Matthew äußerte, dass er für mehr als nur seine ikonische Rolle in Erinnerung gehalten werden wolle.

In der Sendung "Q with Tom Power" sprach der Schauspieler über seinen sehnlichsten Wunsch. "Wenn ich sterbe, weiß ich, dass die Leute über Friends [...] reden werden. Ich bin froh darüber", erklärte er und fügte hinzu: "Aber wenn ich sterbe, wäre es schön, wenn "Friends" [...] weit hinter den Dingen stehen würde, die ich getan habe, um anderen Menschen zu helfen." Unter anderem verwandelte Matthew sein Anwesen in Malibu in eine Entzugseinrichtung für suchtkranke Menschen. Er selbst kämpfte sein Leben lang mit einer schweren Drogen- und Alkoholabhängigkeit.

Doch war dies nicht der einzige Wunsch, den der 54-Jährige bis zu seinem tragischen Tod mit sich getragen hatte. Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail verriet, soll er sich sehnlichst eine eigene Familie gewünscht haben. "Er wollte eine Frau und zumindest ein paar Kinder", hieß es seitens des Insiders.

Matthew Perry als Chandler Bing in "Friends"

Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

