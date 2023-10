Gefährlich: Julia Fox zeigt in gewagtem Kleid ihre Unterhose

Julia Fox (33) zeigt mal wieder viel Haut! Neben ihrer kurzen Beziehung mit dem Skandalrapper Kanye West (46) ist die Schauspielerin vor allem für eins bekannt: Ihre skurrilen Outfits. Auf dem Red Carpet scheut sich die Mutter eines Sohnes nicht, abgefahrene und knappe Looks zu tragen. Beim Filmfestival von Cannes sorgte sie beispielsweise mit einem Fummel aus Plastik für Aufsehen. Für eine Veranstaltung in New York wählt Julia jetzt ein Kleid, das ihre Unterhose und Co. zeigt!

Bei der Room-to-Grow-Gala im Big Apple zog die 33-Jährige alle Blicke auf sich. Der Grund: Julia erschien in einem roten Lederkleid, welches an der Taille und an ihren Oberschenkeln mit großen Ausschnitten versehen war, wodurch ihre Haut zu sehen war. Besonders auffällig: Ihr Intimbereich war dadurch nicht bedeckt und somit war ein Teil ihrer Unterwäsche zu sehen. Während Julia es untenrum luftiger mochte, war ihre Brust dagegen komplett bedeckt.

Julia landet nicht nur durch ihre Fashion-Entscheidungen in den Schlagzeilen. Die "Der schwarze Diamant"-Darstellerin hat in ihrer Biografie "Down the Drain" über ihre Jugendzeit ausgepackt, in der sie Heroin ausprobiert habe. Im Interview mit The View machte sie das schockierende Geständnis, dass sie beinahe an einer Überdosis gestorben sei.

