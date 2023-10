Gigi Birofio sicher: Cans Absage war schon lange geplant!

Luigi Birofio (24) wittert eine üble Verschwörung! Der Reality-TV-Star soll eigentlich am kommenden Samstag in den Boxring steigen: Beim Fame Fighting will er seinen Streit mit Can Kaplan aus dem Sommerhaus der Stars beenden. Doch die Pressekonferent für das Event eskalierte – und sein Gegner sagte daraufhin den Kampf ab. Für Gigi steht fest: Cans Rückzieher war von Anfang an geplant!

Noch während die Pressekonferenz live übertragen wurde, kündigte Cans Verlobte Walentina Doronina (23) die Absage an. Gigi ließ seinen Emotionen daraufhin freien Lauf: "Das sind alles Ausreden. Das war von Anfang an sein Plan!" Der Prominent getrennt-Star ergänzte: "Für mich sind das alles Ausreden. Die ziehen den Sport in den Schmutz. Das ist respektlos gegenüber allen, die es wirklich machen!"

So einfach kann Can den Kampf auch gar nicht absagen – dafür braucht es eine Bescheinigung des Event-Arztes. Der Unternehmer kündigte aber bereits an, sich noch einmal ausführlich dazu äußern zu wollen, und erklärte weiter: "Mann muss auf seine Werte hören und nach diesen handeln."

Das Sommerhaus der Stars, RTL Can Kaplan und Walentina Doronina, "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, TV-Bekanntheit

RTL Can Kaplan im "Sommerhaus der Stars"

