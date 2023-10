Vor Fund: Matthew Perrys Leiche lag nur kurz im Wasser

Hätte er noch gerettet werden können? Am Wochenende machten traurige Nachrichten die Runde: Matthew Perry (✝54) ist tot. Der Schauspieler wirkte Zeit seines Lebens in zahlreichen Filmen und Serien mit – allen voran der Sitcom Friends. Sein Assistent fand den Serienstar am Samstag leblos in seinem Whirlpool auf und verständigte den Rettungsdienst. Jetzt kommt heraus, dass Matthew nicht lange im Wasser war, bevor er gefunden wurde.

Die neuesten Erkenntnisse teilen die Ermittler TMZ mit. Demnach war Matthews Körper nicht lange im Wasser gewesen, bevor die Ersthelfer an seinem Haus ankamen und den 54-Jährigen für tot erklärten. Offenbar wurde der Chandler-Bing-Darsteller nur kurze Zeit nach seinem tragischen Tod von seinem Assistenten gefunden.

Eine genaue Todesursache steht bis jetzt noch aus. Die Gerichtsmediziner sind gerade dabei, diese festzustellen und ermitteln, ob Matthew eventuell unter Einfluss von Rauschmitteln gestanden hat. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung können allerdings mindestens sechs Wochen in Anspruch nehmen.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Schauspieler Matthew Perry im Januar 2015

Anzeige

Getty Images Matthew Perry im Mai 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de