Kurz vor Geburt: Kourtney Kardashian schaltet Gang zurück

Kourtney Kardashian (44) konzentriert sich jetzt wohl voll und ganz auf die Ankunft ihres Babys! Die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin und ihr Ehemann Travis Barker (47) erwarten im Moment zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Allzu lange dürfte der kleine Sohnemann auch nicht mehr auf sich warten lassen, denn er soll rund um Halloween zur Welt kommen. Kourtney zieht sich kurz vor der Entbindung jetzt etwas zurück und schont sich.

Ein Insider berichtet nun gegenüber Us Weekly, dass sich die Schwester von Kim Kardashian (43) gerade auf die Geburt vorbereitet und sich Ruhe gönnt. "Sie geht definitiv auf Nummer sicher", betont der Informant und fügt hinzu: "Wenn das bedeutet, dass sie Veranstaltungen nicht wahrnimmt, dann ist das eben so." Im Moment bekomme sie sehr viel Unterstützung von ihrer Familie.

Aber wie soll Kourtney und Travis' Sohn denn eigentlich heißen? Der Musiker plauderte bereits vor einigen Tagen aus, dass der Kleine wohl Rocky 13 Barker heißen wird. Diesen Namen hatten aufmerksame Fans auch bereits auf Grußkarten bei der Gender-Reveal-Party entdeckt.

Getty Images Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

