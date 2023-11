Nach Staffel neun: Wird "Suits" etwa doch noch fortgesetzt?

Kehren die Anwälte wieder zurück auf die Bildschirme? Von 2011 bis 2019 versetzte die Serie Suits zahlreiche Fans in große Ekstase. In dem Drama schlüpften unter anderem Gabriel Macht (51), Patrick J. Adams (42) und auch Meghan Markle (42) in die Rollen von erfolgreichen New Yorker Anwälten. Lange gibt es nun schon Spekulationen um eine Fortsetzung. Jetzt ist offenbar tatsächlich ein neues Projekt rund um "Suits" in Arbeit!

Laut Deadline stehe die Produktionsfirma NBCUniversal wohl in Kontakt mit dem Serienschöpfer Aaron Korsh. Angeblich werde gerade an einem neuen Projekt gepfeilt. Dabei handele es sich allerdings nicht um eine direkte Fortsetzung von "Suits". Die neue Serie soll aber durchaus im selben Universum wie das beliebte Anwaltsdrama spielen. Als möglicher Schauplatz werde dafür Los Angeles gehandelt.

Über einen direkten Ableger durfte sich "Suits" bereits freuen. In dem Spin-off "Pearson" wurde Anwältin Jessica Pearson dabei begleitet, wie sie Fuß in der Politik fassen möchte. Nach bloß einer Staffel wurde die Serie allerdings bereits wieder eingestampft.

Gabriel Macht im Mai 2017

Patrick J. Adams und Herzogin Meghan

Gina Torres, Schauspielerin

