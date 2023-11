Anna-Maria Ferchichi plant große B-Day-Party für Drillinge

Anna-Maria Ferchichi (41) will ganz groß auffahren! Die Influencerin und ihr Mann Bushido (45) sind stolze Eltern von sieben gemeinsamen Kindern. Erst im November 2021 durfte das Paar seine Drillinge Leonora (1), Amaya (1) und Naima (1) auf der Welt begrüßen. Die drei Rabauken sollten das Glück der Großfamilie komplett machen. Nun werden die Kleinen schon bald zwei Jahre alt – anlässlich ihres Geburtstags wird Anna-Maria eine große Party schmeißen!

In ihrer Instagram-Story macht die 41-Jährige deutlich, wie viel Planung die Feier erfordert. "Ups! [Ich] dachte echt, es werden nur ein paar Kinder und Eltern. Aber wir als Familie [sind] schon 13", schreibt Anna-Maria zu einem Bild von einer langen Gästeliste. So erwartet die Netzbekanntheit insgesamt 40 Personen, davon 16 Erwachsene und 24 Kinder. Auch Anna-Marias Schwester Sarah Connor (43) soll unter den Gästen sein.

Anna-Maria hat mit ihrer Familie also alle Hände voll zu tun. Würde für sie dennoch infrage kommen, an einem Reality-TV-Format teilzunehmen? Gerüchten zufolge bekam nämlich Bushido das Angebot, an der Show Das Sommerhaus der Stars teilzunehmen – dafür soll er aber eine fette Gage verlangt haben. Anna-Maria setzte aber schließlich den Spekulationen ein Ende: "Nein, wir sind nicht in Verhandlungen mit dem Sommerhaus und nein, wir werden an der Show auch nicht teilnehmen."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Drillinge im Partnerlook

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

