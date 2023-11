Nach "Are You The One?": Paco Herb ist wieder vergeben!

Ein weiteres Liebesouting! Bei der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love ging es heiß her. Neben wilden Knutschereien und Flirts, verschwanden einige der Kandidaten hin und wieder im Boom Boom Room und tobten sich ordentlich aus. Doch trotzdem schafften sie es, alle zehn Lichter zum Leuchten zu bringen. Nach der Show sind sogar zwei Paare entstanden – doch auch Paco Herb ist wieder in festen Händen!

Während der Wiedersehensshow bei RTL+ gibt der Blondschopf zu, nicht gerade stolz auf seine Performance zu sein: "Ich war halt leicht zu haben", lacht er. Auf Nachfrage von Moderatorin Sophia Thomalla (34), was er denn jetzt anders machen wolle, verrät er: "Ich bin jetzt gar nicht mehr zu haben! […] Der Sack ist zu, ich bin vergeben." Um wen es sich bei seiner Herzensdame handelt, will er allerdings nicht verraten.

Für eine scheint das Geständnis eine besondere Überraschung zu sein: Alicia Costa Pinhero. In der Show schien es, als könnte zwischen den beiden mehr entstehen. Doch offenbar möchte sich Paco komplett davon distanzieren. Nach seinem Liebes-Outing unterbricht ihn die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin: "Das erklärt jetzt auch deinen Unfollow!"

Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Herb im August 2022

Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de