Kourtney Kardashians Kids freuen sich total auf das Baby!

Die ganze Familie ist voller Vorfreude! Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) hatten lange versucht, Nachwuchs zu bekommen – dieses Jahr hat es endlich geklappt! Ihr erstes gemeinsames Kind könnte jeden Tag das Licht der Welt erblicken. Sowohl die Reality-TV-Bekanntheit als auch der Schlagzeuger haben auch schon Kids aus ihren früheren Beziehungen. Und auch die können es kaum abwarten, das neuste Familienmitglied zu begrüßen!

Ein Insider plauderte gegenüber OK! Magazine aus, dass sich alle Kardashian-Barkers aktuell für die Ankunft des kleinen Jungen bereit machen. "Kourtney ist so gespannt darauf, ihren Sohn kennenzulernen. Die älteren Kinder sind total begeistert, dass sie ein Geschwisterchen bekommen", so die Quelle. Die vierfache Mama in spe sei in den vergangenen Wochen total mit dem Nestbau beschäftigt gewesen: "Sie hat sich über die besten Naturprodukte informiert und hat alle Windeln, Lätzchen und Kleider, die sie braucht. Das Kinderzimmer ist bereits eingerichtet."

Seit Kurzem ist auch bekannt, wie Kourt und Travis' Sohnemann heißen soll: Rocky 13. Die Tochter des Musikers, Alabama (17), findet die Namenswahl super. "Ich liebe Rocky. Ich mag Rocky definitiv." Wie die 17-Jährige im Interview mit E! News betonte, hätten alle Kids der Familie ungewöhnlichere Namen, weswegen dieser gut dazu passe.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juni 2023

ActionPress Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope, 2023

Getty Images Travis und Alabama Luella Barker im Juni 2022

