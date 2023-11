Schon wieder! Paulina Ljubas ist mit Tommy Pedroni unterwegs

Ein weiteres Indiz für eine Beziehung der beiden! Nach einigen gescheiterten Romanzen wurde spekuliert, dass Paulina Ljubas (26) wieder in festen Händen ist. Die Reality-TV-Bekanntheit soll nämlich mit Tommy Pedroni liiert sein. Denn die Kölnerin ist nach Nizza ausgewandert – ausgerechnet in die Stadt, in der der Ex von Sandra Sicora (31) lebt. Jetzt wurden Paulina und Tommy gemeinsam gesichtet – und zwar in Köln.

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte die Beauty und den Blondschopf am Samstag in der Domstadt. Laut ihm wirkten Tommy und Paulina sehr vertraut, zudem trugen sie dieselben Outfits, in denen sie auch vorher im Netz zu sehen waren. Wie auf dem Schnappschuss eindeutig zu sehen ist, schlendern die zwei innig durch die Innenstadt Kölns.

Kennengelernt haben sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei der dritten Staffel von "Germany Shore". In der Show ging es bei den beiden Kandidaten heftig zur Sache, wie ein erster Trailer zeigt: Paulina und Tommy knutschen heftig.

Promiflash Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

Promiflash Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im November 2023 in Köln

