Der richtige Partner für Denise? Lorik Bunjaku hat Zweifel!

Passen sie wirklich zusammen? Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (27) hatten sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt. Doch nach einigem Hin und Her verloren die beiden den Kontakt. Bei Ex on the Beach trafen sie dann wieder aufeinander – und es funkte zwischen ihnen. Zurzeit testen die Turteltauben ihre Treue bei Temptation Island V.I.P. Dabei kommen jedoch auch einige unangenehme Dinge ans Licht: Denise gab zu, das Gefühl zu haben, sie würde sich für ihren Liebsten verstellen. Gegenüber Promiflash verrät Lorik, was er von der Aussage hält!

"Man geht Kompromisse in einer Beziehung ein, aber keiner sollte sich verbiegen", erklärt der Datingshow-Kandidat im Gespräch mit Promiflash. Dass seine Partnerin sich für ihn verstelle, habe er nie gewollt. "Ich wollte nicht, dass sie sich verbiegen muss. Ich habe das zum ersten Mal gehört und das lässt Zweifel aufkommen, ob man trotz Liebe der richtige Partner für sie ist", gibt Lorik zu.

In der aktuellen Folge plauderte die Blondine aus, dass sie wegen ihres Freundes eine Playboy-Anfrage abgelehnt habe. "Der will halt nicht, dass ich irgendwo nackig zu sehen bin. Ich glaube, es geht ihm um seine Ehre. Seine Frau soll so keiner sehen", vermutet sie. Sie hätte das Angebot allerdings sehr gerne angenommen: "Ich finde den Playboy überhaupt nicht schlimm, es ist eher eine Ehre."

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2023

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

RTL Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

