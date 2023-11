Führen Bre Tiesi und Nick Cannon etwa eine offene Beziehung?

Was geht denn jetzt bei Bre Tiesi und Nick Cannon (43)? Die Immobilienmaklerin und der Moderator hatten im Juli vergangenen Jahres einen Sohn namens Legendary Love auf der Welt begrüßen dürfen. Zeitgleich schwängerte er aber auch andere Frauen. Deshalb ist der Beziehungsstatus der beiden ziemlich verwirrend. Sind die beiden noch zusammen? Bre äußert sich jetzt selbst zu der Liebessituation mit Nick.

In einer aktuellen Folge von Selling Sunset fragen Kolleginnen die 32-Jährige, ob Nick etwas dagegen hätte, wenn sie andere Männer daten würde. "Ich weiß es nicht, vielleicht. [...] Ich liebe Nick. Ich bin glücklich mit meiner Beziehung, wie auch immer die aussieht, und wenn ich jemanden daten möchte, dann tue ich das", meint Bre und erklärt weiter: "Ich meine, ich mache, was ich will, aber ich würde trotzdem nie respektlos gegenüber Nick sein." Es hört sich also ganz danach an, als ob die beiden eine Art offene Beziehung führen würden.

Für Bre und Nick scheint dieses Beziehungsarrangement ziemlich gut zu funktionieren. Das zeigten sie erst vor wenigen Tagen an Halloween. Da strahlten die Eltern nämlich in einem coolen Familienkostüm mit ihrem Sohnemann in die Kamera. Legendary und sein Papa waren als Wölfe verkleidet, die stolze Mama verkörperte Rotkäppchen. Im gleichen Zuge teilte der Schauspieler auch Bilder mit ein paar seiner anderen elf Kinder und Baby-Mamas.

Getty Images Nick Cannon und Bre Tiesi im September 2023

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi mit ihrem Sohn Legendary Love

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi im Februar 2023

