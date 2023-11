Jahrelange Box-Erfahrung? Can Kaplan kann darüber nur lachen

War das wirklich sein erstes Mal? Bei "Fame Fighting" hauten sich Luigi Birofio (24) und Can Kaplan ordentlich die Fäuste um die Ohren. Letzterer konnte seinen Kontrahenten am Ende mit einem optimal platzierten Schlag auf die Matte schicken. Während einige Zuschauer den Gewinn des Partners von Walentina Doronina (23) als Anfängerglück abtun, sind andere sicher: Er stand nicht das erste Mal im Ring. Nun äußert sich Can erstmals zu den Gerüchten um seine Box-Erfahrung.

Während des Kampfes wirkte der 27-Jährige überraschend flink auf den Füßen. Auffällig gut für einen Laien des anspruchsvollen Sports, meinen viele. "Er hat tatsächlich vor zweieinhalb Monaten das allererste Mal angefangen", erklärt Walentina nun auf Instagram. Sie und ihr Liebster wirken dabei sichtlich amüsiert über die kursierenden Gerüchte. Can fügt scherzend hinzu: "Mein Vater ist Mike Tyson (57). [...] schon bevor ich geboren bin, habe ich angefangen zu kämpfen." Letztlich zeige all das Tamtam um seinen Auftritt "einfach nur, wie krass sein Trainer war", meint die Blondine zuletzt.

Obwohl der ein oder andere noch zweifelt, ob Can nicht doch schon zuvor auf der Boxmatte gestanden hatte, ist sich der Großteil einig: Er hat den Sieg am Ende verdient mit nach Hause genommen. "Can hat fair gewonnen und das war von allen der beste Kampf!", schwärmte ein User unter einem Promiflash-Beitrag im Netz.

Anzeige

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Sommerhaus-Teilnehmer 2023

Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de