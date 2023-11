Neues Projekt: Lisha veröffentlicht ersten eigenen Song!

Sie erfindet sich neu! Die Berlinerin Lisha betreibt seit 2014 zusammen mit ihrem Ehemann Lou einen YouTube-Kanal. Die beiden Influencer bespielen Themen rund um Fitness, Lifestyle, Beauty und Fashion. Größerem Publikum wurden die beiden durch ihre Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars bekannt. Ihre Hochzeit im vergangenen Jahr ließen sie bei Goodbye Deutschland verfilmen. Nun gibt Lisha die Veröffentlichung ihrer ersten Single bekannt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Beauty einen kurzen Ausschnitt ihres neuen Musikvideos. Ihr neuer Song soll "Tränen" heißen und am 10. November auf mehreren Streaming-Plattformen veröffentlicht werden. In einem langen Statement kommentiert sie den Beitrag und erklärt: "Seit Jahren habe ich es vor mir hergeschoben, mit meiner Musik an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich nicht 'eine von vielen' sein wollte." Lisha sei dann aber klar geworden, dass dies egal sei, solange ihre Message eine andere sei.

Ihr neues Projekt scheint bei ihren Fans richtig gut anzukommen. "So ein schönes Lied und das Video ist auch mega! Du kannst so stolz auf Dich sein", kommentiert eine Userin. Prominente Unterstützung erhält sie auch von der Sängerin Gabriella De Almeida (34), die Mitglied der Pop-Gruppe Queensberry war: "Wer Musik im Herzen trägt, wird nie glücklich, wenn es nicht ausgelebt wird."

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha,TV-Bekanntheit

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, März 2021

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha auf Mallorca

