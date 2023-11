Ist er etwa der neue Co-Moderator in Amira Pochers Podcast?

Der Podcast geht weiter! Amira (31) und Oliver Pocher (45) gaben vor wenigen Monaten ihre Trennung bekannt. Die gelernte Make-up-Artistin und der Comedian sind seit vier Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Nachdem Gerüchte um eine neue Liebschaft von Amira laut wurden, beendete ihr Ex die Zusammenarbeit am gemeinsamen Podcast – Olli führt diesen nun mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40) fort. Und auch Amira soll einen Co-Host haben!

Wie Bild berichtet, soll Amira einen neuen Partner für den Podcast an ihrer Seite haben – ihren Bruder Ibrahim! Scheinbar wird der 33-Jährige künftig zusammen mit seiner kleinen Schwester zu hören sein. Interessant dürfte das allemal werden, schließlich soll Ibrahim aktuell noch bei Olli wohnen und gut befreundet mit dem Moderator sein. Die beiden unternahmen viele gemeinsame Reisen in den vergangenen Jahren: Sie besuchten beispielsweise die James-Bond-Premiere im September 2021.

Amiras Bruder stellte bereits in der Vergangenheit klar, dass er für beide das Beste wolle und auch versuche, zu schlichten. Dies funktioniere mal mehr, mal weniger: "Meist weniger. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen ein Puffer für euch beide. Ich will für beide da sein."

Anzeige

Instagram / Amira Pocher Ibrahim, Bruder von Amira Pocher

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit Ibrahim bei der James-Bond-Premiere, September 2021

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher im September 2022 in München

Anzeige

Wie findet ihr die Idee, dass Amira den Podcast nun zusammen mit ihrem Bruder fortführt? Gut, wird sicher interessant! Schlecht, ich fand Olli und Amira als Team besser. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de