Unzertrennlich: Crashte Bradley Cooper Gigis Mädelsabend?

Ob er eingeladen war? Bereits seit einigen Monaten gibt es Gerüchte, dass Bradley Cooper (48) und Gigi Hadid (28) sich daten. Immer wieder werden sie gemeinsam bei Dates erwischt. Mittlerweile könnte es sogar richtig ernst geworden sein, denn der Schauspieler reiste sogar schon nach Pennsylvania, wo die Mama des Models lebt. Und offenbar kann Bradley nicht auf seine Gigi verzichten – denn er stößt nun auch zu ihrem Mädelsabend dazu.

Gigi verbringt einen feuchtfröhlichen Abend in New York City zusammen mit ihren Freundinnen. Angeführt von Popstar Taylor Swift (33) sind auch Selena Gomez (31), Sophie Turner (27) und Taytays neue BFF Brittany Mahomes mit dabei. Doch bei der gemütlichen Runde bleibt es wohl nicht. "Nachdem die Damen ihr Abendessen beendet hatten, gingen sie ins Zero Bond und einige andere Freunde kamen hinzu – darunter auch Bradley Cooper", verrät ein Augenzeuge Entertainment Tonight. Ob der "Hangover"-Darsteller auf der Gästeliste steht oder seine vermeintliche Freundin überrascht, ist nicht klar.

Immerhin soll Bradley schon jetzt ganz angetan von Gigi sein. Ein Insider plauderte gegenüber Daily Mail aus, wie sehr die Blondine ihn in den Bann zog. "Bradley freut sich, Gigi kennenzulernen. Er hat diese Aufregung über eine Frau seit sehr langer Zeit nicht mehr gefühlt", meinte die Quelle. Der 48-Jährige sei jedes Mal ganz begierig darauf, sie wiederzusehen.

Taylor Swift mit Selena Gomez, Gigi Hadid und Sophie Turner in New York City

Bradley Cooper, Met Gala 2023

Gigi Hadid, Model

