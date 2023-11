Heiß! So ausgelassen feiert Katja Krasavice im Stripclub

Nach der Gala ist vor der Party! Katja Krasavice (27) hatte sich als YouTuberin mit freizügigem Content einen Namen gemacht. Mittlerweile ist die Influencerin auch als Musikerin aktiv und setzt in ihren Musikvideos ebenfalls auf viel nackte Haut. Dennoch hat die Beauty ihre soziale Seite nie aus den Augen verloren. Sie kombiniert einfach beides: Nach einer Benefiz-Gala feierte Katja ausgelassen in einem Strip-Club.

Am Wochenende fand die Aids-Gala statt, bei der zahlreiche prominente Gäste wie auch Katja Geld für den guten Zweck sammelten. Auf Instagram hielt die DSDS-Jurorin ihre Eindrücke fest: "Da ich selten mein Privatleben zeige, poste ich jetzt etwas davon." Die Party verlagerte sie aber anderswohin: In einem Video zeigt sich die Blondine auf einem Ledersofa mit zwei leicht bekleideten Tänzerinnen. Die Rapperin steckt den Frauen ein paar Geldscheine in die Dessous und gibt einer sogar einen Kuss auf den Hintern.

Wenige Tage zuvor wurde Katja bei der ersten deutschen "Woman of the Year"-Preisverleihung ausgezeichnet. Das hat ihr viel bedeutet: "Mein ganzes Leben gab es körperliche und psychische Gewalt gegen mich, weil ich zu einer Zeit freizügig und offen mit meiner Sexualität war, in der es als 'cool' galt, Frauen zu slutshamen. Alles nur, weil ich mich nicht angepasst habe. [...] Ich bin stolz darauf, mittlerweile als Vorbild einer ganzen Generation von jungen Frauen gesehen zu werden, die sich dank mir nicht schämen, sich zu zeigen, wie sie wollen!", erklärte sie Bild.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Getty Images Katja Krasavice bei DSDS

Getty Images Katja Krasavice bei den "Woman of the Year"-Awards

