"Sachen in Bewegung": Hat sich Bill Kaulitz etwa verliebt?

Bill Kaulitz (34) ist offenbar vom Markt! Der Tokio Hotel-Frontmann ist schon lange Single. Vor einigen Wochen sorgte er aber für einige Schlagzeilen – denn er wurde beim Oktoberfest mit Marc Eggers (37) gesichtet. Die beiden knutschten rum und schienen sich prächtig verstanden zu haben. Ob da etwa mehr mit dem YouTuber läuft? Bill deutet jetzt nämlich an, dass er frisch verliebt sei!

Im Podcast von ihm und seinem Bruder "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" quatschen die beiden über ihren Plan eines Live-Datings. Tom Kaulitz (34) hatte nämlich eigentlich vor, Bill bei einer Aufnahme in der Elbphilharmonie mit Fans zu verkuppeln. "Es ist seit der Ankündigung, dass wir diese Herzblatt-Sache machen, ein bisschen was bei mir passiert. [...] Ich habe ein bisschen meinen Kopf verdreht", meint der 34-Jährige nun. Es scheint also tatsächlich einen neuen Partner in seinem Leben zu geben! Trotzdem mache Bill bei der Kuppel-Aktion mit: "Ich wollte es nur sagen – bei mir sind Sachen in Bewegung." Tom antwortet ihm daraufhin: "Vielleicht findest du ja auch einen neuen guten Freund, einen Kumpel."

Ob er damit seinen Oktoberfest-Flirt Marc meint, lässt Bill bei dem Gespräch offen. Es wäre aber gut möglich, denn die zwei verbringen aktuell ziemlich viel Zeit zusammen. Vergangene Woche waren sie gemeinsam in New York, wie in mehreren Instagram-Storys zu sehen war.

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Marc Eggers im Oktober 2019 in Köln

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, 2023

Instagram / saraalviti Marc Eggers, Sara Alviti und Bill Kaulitz, 2023

