Erste Sichtung nach Ehe-Aus: Meryl Streep trägt Ring noch!

Kann Meryl Streep (74) ihre Ehe etwa noch nicht hinter sich lassen? Im vergangenen Monat war bekannt geworden, dass sie und ihr Ehemann Don Gummer sich getrennt haben – allerdings schon vor sechs Jahren! Bereits seit 45 Jahren sind die Schauspielerin und der Künstler miteinander verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Nun wurde Meryl das erste Mal seit den Trennungsnews gesichtet – und zwar mit ihrem Ehering!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 74-Jährige auf dem Weg zum 80. Geburtstag der Musikerin Joni Mitchell in einem Restaurant in Kalifornien. Dabei wirkt sie total gut gelaunt und strahlt gewohnt elegant in einem blauen Hosenanzug mit glitzerndem Oberteil und High Heels – und mit einem ganz besonderen Schmuckstück! An Meryls Ringfinger ist ihr Ehering noch deutlich zu erkennen.

Zu dem eleganten Dinner mit weiteren Stargästen wie Goldie Hawn (77), Cyndi Lauper (70) und Anjelica Huston (72) wurde der "Mamma Mia"-Star von dem gemeinsamen ältesten Sohn begleitet. Henry Wolfe machte neben seiner Mutter in einer lockeren Anzughose und einem weißen T-Shirt ebenfalls eine gute Figur.

