Nach langer Pause: Meldet sich Christian Wolf bald zurück?

Was will er seinen Fans mitteilen? Der Unternehmer Christian Wolf musste in den vergangenen Monaten viel Kritik einstecken. Derzeit erwarten er und Antonia Elena ein gemeinsames Kind. Doch seit August ist bei den beiden alles aus. Auch seine Firma verließ er überraschend und legte eine lange Netzpause ein. Doch Christian gibt seinen Fans nun anscheinend einen Hinweis auf ein Comeback!

Er entfernte vor einigen Wochen alle Postings von seinem Instagram-Account – jetzt steht aber das in seiner Bio: "11. November 2023. Kapitel eins, 11 Uhr." Kündigt er damit an, bald wieder auf Social Media aktiv zu sein? Und wenn ja: Was hat Christian nun seiner Community zu sagen? Es könnte um seine Firma oder auch um sein Liebesleben gehen...

Denn mittlerweile scheint er mit der Influencerin Romina Palm (24) zusammen zu sein. Zumindest erwischten viele Promiflash-Leser die beiden beim Turteln – zuletzt in Spanien. Die einstige Germany's Next Topmodel-Finalistin deutete auch im Netz an, wieder verliebt zu sein. Wird sich Christian etwa dazu äußern?

Instagram / christianwolf Christian Wolf im April 2023

Promiflash Romina Palm und Christian Wolf im Phantasialand, September 2023

Sonstige Christian Wolf und Romina Palm, November 2023

