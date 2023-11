Odell und Kim Kardashian sorgen für neue Flirt-Gerüchte!

Sind sie nur Freunde? Odell Beckham Jr. (31) hatte vor Kurzem seinen Geburtstag mit einer großen Party in New York City zelebriert! Auf der Gästeliste stand neben anderen prominenten Persönlichkeiten wie Emily Ratajkowski (32), Ashley Graham (36) und Lil Baby auch die Reality-Ikone Kim Kardashian (43). Dem NFL-Spieler und der Unternehmerin wird seit einigen Wochen ein Flirt nachgesagt. Nun verrät ein Insider, dass Kim und Odell wohl die ganze Nacht redeten!

Die Quelle verriet gegenüber Page Six: "[Kim und Odell] sprachen die ganze Nacht mit Michael Rubin. Es waren die drei zusammen". Worüber das Trio gesprochen hat, ist nicht bekannt. Allerdings sollen die Gespräche auch nicht zu innig ausgesehen haben. Bisher äußerten die beiden sich nicht zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus zueinander. Jedoch soll Odell bereits die Familie von Kim kennengelernt haben.

Das Motto des Abends waren die 90er-Jahre gewesen. Kim erschien in einem dunklen Outfit mit auffälligen Ketten und hochgesteckten Haaren. Das Outfit ähnelte dem Look, in dem sie bereits bei den CFDA Fashion Awards posierte, die vor der Geburtstagsfeier stattfanden. Anders als bei der Verleihung trug Kim am Abend ein tief ausgeschnittenes Oberteil.

ActionPress Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Odell Beckham Jr. bei einem Footballspiel

ActionPress Kim Kardashian, Unternehmerin

