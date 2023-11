"Temptation Island"-Umut fühlt sich von Jana-Maria blamiert

Das ist für Umut Tekin zu viel! Zusammen mit seiner Partnerin Jana-Maria Herz (31) wagt der einstige Bachelorette-Kandidat aktuell das Experiment Temptation Island V.I.P.. Doch es läuft für die beiden nicht gut. Vor allem der 26-Jährige lässt es ordentlich krachen. Dennoch scheint er auch mit dem Verhalten seiner Partnerin in der Show nicht einverstanden zu sein: Umut hat das Gefühl, dass seine Jana-Maria ihn blamiert.

Offenbar findet Umut, dass Jana die Verführer in der "Temptation Island"-Villa zu nah an sich heranlässt. Dass sie sich emotional immer mehr öffnet, ist ihm zu viel. Auch dass die Jungs sich mit einem privaten Bild der beiden über ihn lustig machen, findet er "respektlos und ekelhaft". "Meine Mutter wird sich, glaube ich, irgendwo dafür schämen, wenn ich noch irgendetwas mit dieser Frau mache. [...] Sie hat mich vor ganz Deutschland damit blamiert", ärgert er sich nach dem letzten Lagerfeuer.

Aber auch Jana kommt langsam an ihre Grenzen. Denn zwischen ihrem Umut und der Verführerin Emma scheint es richtig zu knistern. Als sie am Lagerfeuer die Bilder sieht, platzt ihr der Kragen. "Das ist ein Witzbold. Ich will das nicht, ich mache das nicht mehr. Ich brauche das nicht. [...] Ich bin nicht mit so einem Hampelmann zusammen", wettert sie.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin im September 2023

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / janainazarrella Jana-Maria Herz im August 2023

