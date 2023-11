Sind Prinz William und seine Kate zu langweilig als Royals?

Harte Aussagen gegen Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41)! Das Paar gilt beim britischen Volk eigentlich als klarer Publikumsliebling. Vor allem punkten die beiden mit ihrer Bodenständigkeit und ihrer Offenheit: So überraschte der Sohn von König Charles III. (74) bereits, indem er beispielsweise Burger verkaufte. Seine Frau ließ es sich dagegen nicht nehmen, sich bei Events sportlich zu betätigen und nahm sogar mal an einem Rugby-Training teil. Trotz allem wird Kate und William nun vorgeworfen, dass sie zu langweilig seien!

Der Star-Architekt Nicholas Haslam ist eng mit Königin Camilla (76) befreundet und stattete sogar die Gemächer des Königs aus. Doch ausgerechnet er schießt jetzt gegen den Prinzen und die Prinzessin von Wales! Im Gespräch mit Daily Mail kritisiert er vor allem die Outfits der Familie, da sie sich oftmals farblich abstimmen und seiner Meinung nach sehr altbacken auftreten. "Wenn man sich Bilder von früher ansieht, hatten die Royals wunderbare exotische Kleider", erklärt er und schießt: "Aber jetzt sehen sie wie Attrappen im Schaufenster […] aus." Außerdem bezeichnet er sie als "kindisch" und "unkultiviert", da sie lieber an sportlichen Events teilnehmen, anstatt elitär zu speisen oder ein Theater zu besuchen.

Doch sind William und Kate dadurch tatsächlich langweilig? Vor wenigen Tagen begeisterte die Prinzessin nämlich noch in einem Camouflage-Outfit: In Militärkleidung machte sie eine Spritztour mit einem Panzer, als sie einer Kaserne in Norfolk einen Besuch abstattete.

