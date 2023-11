Gold-Digger-Vorwürfe: Amira Pocher ist finanziell unabhängig

Amira Pocher (31) bezieht Stellung. Die Moderatorin ging einige Jahre gemeinsam mit Oliver Pocher (45) durchs Leben. Durch ihn erlangte die Beauty nach einer Weile auch Zugang zur Promi-Szene – mittlerweile hat sie sogar ihre eigenen Shows. Viele Neider werfen ihr daher vor, sie sei ein sogenannter Gold Digger und habe Olli nur ausgenutzt. Jetzt räumt Amira mit den ganzen Vorwürfen auf.

Im Interview mit Bunte betont die Influencerin, dass sie sich von Anfang an immer in der Beziehung finanziell eingebracht hat. "Von dem Zeitpunkt an, als es mir finanziell möglich war, habe ich auch anteilig Miete für sein Haus gezahlt, Urlaube und Kinderbetreuung mitfinanziert", stellt Amira klar. Auch die Öffentlichkeit habe sie lange Zeit nicht gesucht – erst nach einigen Jahren stand sie erstmals mit Olli vor der Kamera. "Das hat mir auch von Anfang an Spaß gemacht und ich werde Olli für diese Chance auch immer dankbar sein", schließt sie ab.

Derzeit leben Amira und Olli getrennt. An der Trennung hatten beide ziemlich zu knabbern – mittlerweile fühlt sich die zweifache Mutter aber wieder bereit für etwas Neues. "Ich habe richtig Lust auf die Liebe jetzt! Ich bin bereit für die Liebe! Ich freue mich auf die Liebe! Ich freue mich auf Schmetterlinge im Bauch. Auf Kichern", gab sie kürzlich in dem Podcast "Liebes Leben" zu.

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Prominent"-Moderatorin

Podcastbande / Voss + Krüger Oliver und Amira Pocher

