Taylor Swift und Travis' Eltern sollen sich kennenlernen!

Es wird ernst! Mit ihrer filmreifen Liebesbekundung bei der Show in Argentinien hatte Taylor Swift (33) ihren Fans offiziell bestätigt, dass sie und der Footballprofi Travis Kelce (34) sich daten. Seit Monaten wurde diesbezüglich spekuliert. Mittlerweile zeigen sich die beiden auch immer häufiger Hand in Hand in der Öffentlichkeit. Nun haben die Sängerin und der Sportler bereits den nächsten Schritt geplant: Taylor und Travis' Eltern sollen sich kennenlernen!

Anlass der Familienzusammenführung soll das Spiel der Kansas City Chiefs, der Mannschaft von TayTays Liebsten, und den Philadelphia Eagles sein, berichtet ET. Travis' Bruder ist Teil der gegnerischen Mannschaft und kämpft ebenfalls um den Sieg. Für den Vater der "Karma"-Interpretin, einem großen Eagles Fan, ist das ein wichtiges Spiel. Bisher sei es allerdings noch nicht ganz sicher, ob der Plan aufgeht und das Spiel der Ort sein wird, an dem die Eltern der Stars sich das erste Mal kennenlernen.

Ist Taylors Vater Scott trotz seiner Begeisterung für die Eagles Fan seines Schwiegersohns in spe? Bei ihrem Konzert hatte es jedenfalls so ausgesehen, als würde er der neuen Liebe seiner Tochter seinen Segen geben. "Scott sieht wie ein persönlicher Fan von Travis aus und auch wie ein Fan davon, dass er mit seiner Tochter zusammen ist", analysiert eine Körpersprache-Expertin gegenüber Mirror. Die beiden standen an diesem Abend nebeneinander und er trug sogar ein Schlüsselband von Travis' Footballteam um den Hals.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im November 2023 in Buenos Aires

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

