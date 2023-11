Shirin David bekommt zur Tour Videobotschaft von Haaland!

Shirin David (28) ist außer sich vor Freude! Die Rapperin machte sich in der Musikszene vor allem mit Songs wie "Lieben Wir" und "Brillies" einen Namen. Doch obwohl sie schon seit mehreren Jahren in der Hip-Hop-Szene unterwegs ist, feierte sie erst in diesem Jahr ihr Bühnen-Debüt: Gemeinsam mit Haftbefehl (37) performte sie im Sommer auf dem Splash-Festival. Nun startete vor wenigen Tagen Shirins erste Tour, wofür sie von jemand ganz besonderem Zuspruch bekam!

Auf Instagram teilt die YouTuberin ein Video, in dem zuerst Erling Haaland (23) zu sehen ist und ihr alles Gute für ihre Tour wünscht. Im Anschluss wird die Reaktion der Beauty eingeblendet: Kreischend vor Freude rennt sie einen Gang entlang und zeigt den Clip mit einem Strahlen im Gesicht ihrer Crew und sagt: "Ich sehe aus wie er." So hatte sie bereits bei The Voice of Germany gescherzt, dass sie ungeschminkt dem Fußballer wie aus dem Gesicht geschnitten sei, weshalb sie nun zu der Botschaft dazuschreibt: "Mein verlorener Bruder, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses unfassbar liebe Video."

Damit die Tour ein voller Erfolg wird, hat Shirin hart gearbeitet. "Die letzten Wochen waren unfassbar intensiv und herausfordernd für mich – körperlich sowie mental", verriet sie zwei Wochen vor ihrem ersten Konzert in ihrer Instagram-Story. Und der ganze Stress machte sich auch deutlich bemerkbar! "Ich habe acht Kilogramm abgenommen, meine Ernährung komplett umgestellt, leider viel zu wenig Schlaf in den letzten Wochen gehabt, [aber ich] gebe alles, damit diese Tour unfassbar wird", kündigte sie an.

