Was hält Charlotte Würdig von Olli Pochers Trennungsdrama?

Sie würde es anders machen! Oliver Pocher (45) verarbeitet aktuell seine Trennung von Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) in der Öffentlichkeit. Der Comedian zieht dabei seine Ex und deren angebliche Affäre Biyon Kattilathu (39) ordentlich durch den Kakao. Charlotte Würdigs (45) Ehe zu dem Rapper Sido (42) scheiterte ebenfalls – ein öffentlicher Rosenkrieg blieb aber aus. Charlotte verrät jetzt, was sie über Ollis streitlustiges Verhalten denkt!

Im Interview mit RTL zeigt sich die Blondine zwiegespalten: "Klar, das ist medienträchtig. Das ist gar keine Frage. Ob das jetzt der schlauste Weg ist, weiß ich nicht." Die Moderatorin zweifelt aber nicht an dem Mediengeschick des Comedians: "Olli macht eigentlich immer schlaue Sachen. Der weiß schon ganz genau, was er macht. Er wird auch hier wissen, was er tut." Die 45-Jährige hat trotz Scheidung ein gutes Verhältnis zu ihrem Ex-Mann. "Für mich persönlich wäre das nichts", stellt Charlotte entschieden fest.

Charlotte und ihr Ex Sido waren vor Kurzem sogar zusammen im Urlaub – mitsamt der neuen Freundin des Musikers! "Ja, so machen das moderne Frauen. Wir waren zusammen im Urlaub", verriet die Zweifach-Mama. Der Urlaub der Patchwork-Familie war ein voller Erfolg. "Das war super, […] nur mein Ex-Mann ist uns zwischendurch auf den Sack gegangen", erzählte sie lachend.

Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Anzeige

Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

Anzeige

Action Press / Bernd Kammerer Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de