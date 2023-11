Runder Geburtstag bei Promi BB! Jürgen Milski wird 60 Jahre

Sie machen das Beste draus! Jürgen Milski (59) ist ein TV-Urgestein. Der Entertainer war 2000 bereits bei der ersten Big Brother-Staffel zu sehen. Nun kehrt der Schlagersänger zurück und zog nach 23 Jahren erneut in den Promi Big Brother-Container! Wie es das Timing so will, fällt seine Teilnahme auf einen besonderen Tag: Der Reality-TV-Star wird am 24. November 60 Jahre alt. Jürgens Mitstreiter planen trotz widriger Umstände seinen runden Geburtstag!

Im "Promi Big Brother"-Livestream machen sich Magier Philo Kotnik, Influencerin Yeliz Koc (30) und Fußballgattin Dilara Kruse an die Partyplanung: "Geil wäre natürlich eine Torte, auf der sein Gesicht ist, mit 'Big Brother' und achtstöckig", überlegt Philo. Dem gebürtigen Augsburger liegt eine Geburtstagsüberraschung für Jürgen sehr am Herzen: "Ich werde alles geben, dass wir irgendwas machen können! Der Mann steht halt kurz vor dem Ende. […] Gebt ihm doch einen Kuchen. Wäre für mich auch voll okay, wenn nur er einen kriegt", scherzt der Zauberer.

Ob Iris Klein (56) sich für ihren Mitbewohner ebenso ins Zeug legen wird wie Philo? Der "Große Bruder"-Interpret nahm sich die dunkelhaarige Powerfrau nach deren Einzug zur Brust: Dass das Ehe-Aus der Kleins und die Streitigkeiten jetzt wieder im Fokus stehen, fand Jürgen furchtbar. "Ich glaube, dass das ein Hecheln um Aufmerksamkeit ist!", wetterte er.

Anzeige

SAT.1 Philo Kotnik, Magier

Anzeige

SAT.1 Jürgen Milski, Entertainer

Anzeige

SAT.1 Jürgen Milski und Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de