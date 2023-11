North möchte lieber bei ihm leben: Kanye West brach zusammen

Das war zu viel für Kanye West (46). Mit seiner Ex Kim Kardashian (43) hat der Rapper vier Kinder. Aktuell scheint er vor allem seiner ältesten Tochter North (10) sehr nahezustehen. Die beiden verbringen sehr viel Zeit zusammen. Mittlerweile soll das Mädchen sogar so weit sein, dass sie das Luxusleben ihrer Mutter hinter sich lassen und lieber das einfache Leben ihres Vaters will. Und diese Bitte seiner Tochter lässt Kanye sogar zusammenbrechen.

Im TV erzählt Kim ihrer Schwester, dass North sogar geweint habe, als sie darum bat, bei ihrem Vater leben zu dürfen. Wie eine Quelle nun Daily Mail verrät, soll das für Kanye nur schwer zu ertragen gewesen sein. "Nachdem er gesehen hat, was Kim in der Show gesagt hat, ist er zusammengebrochen, weil er realisiert hat, wie sehr North ihn braucht", so der Insider. Deshalb habe er seine Älteste mit auf einen Vater-Tochter-Trip nach Dubai genommen – ohne seine Frau Bianca: "Kanye musste Zeit mit North verbringen und Bianca verstand das."

Bei "The Kardashians" ärgerte Kim sich im Gespräch mit Kourtney (44), dass North immer häufiger zickig zu ihr sei, vor allem wegen ihres Vaters. "Er hat alles im Griff. Er hat kein Kindermädchen, er hat keinen Koch, er hat keinen Sicherheitsdienst. Er lebt in einer Wohnung", erklärte sie. Und all das gefalle North so viel besser.

Anzeige

Instagram / krisjenner Kanye und North West

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de