So finden Fans Thomas Gottschalks "Wetten, dass..?"-Look!

Die Zuschauer amüsieren sich! Für Thomas Gottschalk (73) endet nun eine Ära in seinem Entertainer-Leben – zum dritten Mal, aber dieses Mal wohl vermutlich wirklich. Das TV-Gesicht wird heute zum allerletzten Mal als Moderator durch die beliebte Samstagabendshow Wetten, dass..? führen. In den vergangenen 153 Ausgaben bewies der gebürtige Bamberger bereits, was er in Sachen Mode drauf hat. Fans sind sich heute Abend einig: Thomas' neuster Look ist eher fragwürdig!

Die letzte Folge von "Wetten, dass..?" moderiert der Entertainer mit einem weinroten Anzug, mit Paisleymuster auf seinem Kragen und am Handgelenk, dazu farblich passende Samtschuhe. Das sich abzeichnende schimmernde Revers erteilt dem Look jedoch eine etwas fragwürdige Note. "[ich] weiß nicht, warum, aber es erinnert mich an Hugh Hefner (✝91), schreibt ein User auf X. Auch andere scheinen nur wenig überzeugt: "Cool. Thomas auch im Pyjama" oder "Hat Gottschalk den Bademantel aus dem Hotel geklaut?", lauten die Kommentare der Zuschauer.

Als ersten Gast begrüßt der 73-Jährige in der letzten Sendung Matthias Schweighöfer (42). Es scheint so, als haben sich der Schauspieler und sein Kollege farblich abgestimmt. "Du siehst heute Abend fantastisch aus. Die Farbe steht dir wirklich gut", gesteht der 42-Jährige mit einem belustigten Unterton.

Getty Images Thomas Gottschalk, deutscher Moderator

Getty Images Thomas Gottschalk "Wetten, dass...?" 2023

Getty Images Matthias Schweighöfer, Thomas Gottschalk, 2023

