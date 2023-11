So kommt erster Auftritt der "The Masked Singer"-Marsmaus an

Bei The Masked Singer ging es heute in die nächste Runde. Nachdem in der vergangenen Woche bereits ein versteckter Promi aufgedeckt wurde, stellten heute insgesamt acht Promis in Ganzkörperkostümen ihr Gesangstalent unter Beweis. Bei diesem Mal auch endlich dabei: Die "The Masked Singer"-Marsmaus. Doch so richtig wissen die Fans nicht, was sie davon halten sollen: So kommt der erste Auftritt des außerirdischen Nagetiers an...

In der neusten Folge der aktuellen Staffel von "The Masked Singer" trällert das goldene Mäuschen einen Song ihres Namensvetters – "Uptown Funk" von Bruno Mars (38). So richtig überzeugt sind die Zuschauer aber nicht. "Was soll der Mist mit der Maus? Ich bin eigentlich nur genervt davon" oder "Ok, vielleicht ist die Marsmaus auf dem Mars ein Hit, aber hier haut sie mich nicht vom Hocker", lauten zwei Kommentare auf X. Dass unter der Maske des tierischen Marsianers noch eine weitere Maske steckte, empfand das Online-Publikum nur als "nette Idee".

Obwohl die Marsmaus in Folge eins noch nicht aufgetreten ist, hatte der Großteil der Zuschauer schon eine Vermutung, welcher Promi sich darunter verstecken könnte. "Das könnte auch Michelle Hunziker (46) sein. Die war letzten Samstag bei Giovanni Zarrella (45) in der Show und ist diesen Samstag bei 'Wetten, dass..?'", schrieb ein User auf Instagram.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Heiner Lauterbach, Ruth Moschner und Álvaro Soler – "The Masked Singer"-Jury 2023

Anzeige

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Marsmaus von Staffel neun

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de