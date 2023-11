Yeliz Koc bei Promi BB: Ex Jannik packt über Beziehung aus!

Jetzt teilt er seine Sicht der Dinge! Aktuell wohnt Yeliz Koc (30) im Container von Promi Big Brother. Dort ließ sie bereits ihr turbulentes Liebesleben Revue passieren: Unter anderem ging sie ein Jahr mit dem Make Love, Fake Love-Gewinner Jannik Kontalis durchs Leben. Allerdings endete diese Beziehung in einer unschönen Trennung und einem öffentlichen Rosenkrieg. Während Yeliz im Container sitzt, packt Jannik jetzt über die Beziehung aus!

In der "Promi Big Brother – Die Late Night Show" spricht der Hottie jetzt Klartext. "Unsere Beziehung war halt sehr, sehr intensiv. Es gab sehr viele Ups und Downs. Es gab oft Krisen. Es gab viele Sachen, die nicht cool waren – von ihrer Seite aus, von meiner Seite aus", gibt Jannik zu. Dennoch findet er auch liebevolle Worte für seine Ex: "Yeliz ist wirklich eine krasse Mama. Sie tut wirklich alles für Snow."

Ein Unschuldslamm war aber auch Jannik nicht in der Beziehung – denn nur fünf Stunden nach ihrer ersten Trennung hatte er etwas mit einer anderen am Laufen. "Es war einfach ein One Night Stand. Weil sie das beendet hatte, musste das halt dann alles raus…", begründet Jannik die Affäre in Berlin.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im August 2023

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

