So stehen Fans zu Streit um "Bauer sucht Frau"-Siegfried!

Streit um Bauer Siegfried! In der diesjährigen Staffel Bauer sucht Frau sucht der Bullenzüchter nach der richtigen Frau an seiner Seite. Zwei Damen lud Siegfried nach dem Scheunenfest zu sich ein: Die 55-jährige Simone und die vierfache Mutter Patricia. Doch zwischen den beiden Konkurrentinnen ist es so gar nicht harmonisch. Das denken die Zuschauer über den Streit zwischen den Hofdamen!

"Ich sehe Simone und Patricia schon in einem schönen Schlammringkampf um seine Gunst kämpfen", amüsiert sich ein User auf X, ehemals Twitter. "Ältere Frauen und ihr Konkurrenzgetue sind schon unangenehm", kommentiert ein anderer das Geschehen. Ein Zuschauer stellt verblüfft fest: "Was die so alles heucheln, nur um dem Siegfried zu gefallen..."

Auch die Meinungen zu dem Bullenzüchter sind gespalten. Ein Zuschauer bekundet auf Instagram trotz Kritik seine Sympathien für Siegfried: "Ihr habt ja echt sympathische Kandidaten dieses Mal, aber diese beiden Frauen verursachen nichts als Fremdscham." Ein anderer scheint wenig überzeugt: "Ich find den Siegfried schrecklich. Gastfreundschaft geht anders. Und der Zickenkrieg war auch vorhersehbar."

Anzeige

RTL Siegfried, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2023

Anzeige

RTL Siegfried und Simone

Anzeige

RTL Siegfried, "Bauer sucht Frau"-Single 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de