Arzt ist sich sicher: Biyon Kattilathu hatte Schönheits-OPs!

Hat er sich etwa unters Messer gelegt? Biyon Kattilathu (39) ist aktuell in aller Munde. Nachdem es Gerüchte um eine angebliche Liaison zwischen ihm und Amira Pocher (31) gegeben hatte, wird er von Amiras Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) ordentlich durch den Kakao gezogen. In seinem Onlineformat "Bildschirmkontrolle" hatte der Komiker bereits behauptet, dass der Glücksguru diverse Schönheitsoperationen hatte. Jetzt zieht ein Arzt nach und unterstellt Biyon ebenfalls, dass er operativ nachgeholfen hat!

In einem Video, das via Instagram geteilt wurde, erklärt der Schönheitschirurg Marc Geldmacher seine Vermutungen. Neben einer Nasenverschmälerung ist er sich sicher, dass Biyon auch eine Haartransplantation hatte. Vor allem für die Transplantation liefert der Arzt einige Hinweise. Laut ihm hätte der Motivationsredner eine auffällig gerade Haarlinie. Ein weiteres Indiz für einen Eingriff dieser Art sollen auch Biyons mittlerweile verschwundenen Geheimratsecken sein.

Einen kleinen Scherz erlaubt sich Marc zum Schluss dann auch noch: "Jetzt gab es noch mal eine große Veränderung in seiner Optik. Ich finde, es sieht ein bisschen so aus, als hätten er und Oliver Pocher zusammen ein Baby gehabt", sagt er. Dabei blendet er ein Foto von Olli in seiner Verkleidung als Dalai Karma ein. Die Figur ist eine Parodie auf Biyon.

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im April 2021

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

